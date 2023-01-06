Браузер Chrome припинить працювати на низці комп’ютерів: подробиці

Компанія Google через свою сторінку підтримки користувачів оголосила про те, що її популярний браузер Chrome більше не працюватиме на деяких комп’ютерах.

▶️ Що трапилося

Компанія Google припиняє підтримку старих версій браузера Chrome, сумісних з операційними системами Windows 7 та Windows 8/8.1.

Користувачам рекомендується оновити операційну систему (ОС) на своїх комп’ютерах, аби уникнути ризиків, пов’язаних зі зловмисним програмним забезпеченням, загрозами безпеці та іншими вразливостями.

▶️ Chrome 110

Компанія Google планує випустити браузер Chrome 110 цього року – орієнтовно це може статися 7 лютого. І майже паралельно із випуском нової версії браузера пошуковий гігант планує відмовитися від підтримки старих версій Chrome.

Відповідно до інформації, яку розміщено на сторінці підтримки користувачів, Chrome 109 стане останньою версією браузера, яка підтримує дві попередні операційні системи від компанії Microsoft: Windows 7 та 8.1.

Компанія Google припинить підтримку старіших версій Chrome з 15 січня 2023 року. Тому найновіший браузер Chrome – Chrome 110 – стане першою версією, для роботи якої потрібна Windows 10 або новіша ОС.

Користувачі зможуть і надалі використовувати стару версію Chrome на комп’ютерах із Windows 7 і 8.1, але не отримуватимуть до неї оновлень, зокрема виправлень вразливостей у системі безпеки.

«Chrome 109 – це остання версія, яка підтримуватиме ОС Windows 7 і Windows 8/8.1. Chrome 110 – це перша версія браузера, для якої потрібна Windows 10 або новіша версія ОС», – оголосила компанія Google.

Як інформує пошуковий гігант, користувачам потрібно буде оновити свої операційної системи до Windows 10 або 11, аби продовжувати використовувати кросплатформний web-браузер Chrome.

«Потрібно переконатися у тому, що ваш пристрій працює під управлінням Windows 10 або ОС пізнішої версії, щоб продовжувати отримувати майбутні випуски Chrome. Цей крок компанії збігається у часі із припиненням підтримки компанією Microsoft системи Windows 7 ESU та розширеної підтримки системи Windows 8.1, що заплановано на 10 січня 2023 року», – йдеться в повідомленні компанії.

Отже, важливо пам’ятати наступне: старіші версії Chrome продовжуватимуть працювати. Однак користувачі комп’ютерів, що працюють під управлінням ОС Windows 7 та Windows 8/8.1 надалі більше не отримуватимуть оновлень. Таким користувачам рекомендується оновити Windows до останньої версії, оскільки оновлення безпеки є важливим для операційної системи. Google планувала випустити оновлений Chrome 110 ще у липні 2021 року, але через пандемію відклала випуск.

Джерело: mediasat.info

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