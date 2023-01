Британія припинила імпорт російського скрапленого природного газу

Велика Британія 1 січня припинила весь імпорт російського скрапленого природного газу.

“Сьогодні Велика Британія повністю припинила імпорт російського скрапленого природного газу. Ми перекриваємо Путіну шлях до фінансування його незаконної війни і підтримуємо країни по всьому світу у зменшенні їх власної залежності” – йдеться у повідомленні міністерства закордонних справ Британії у Twitter, пише Європейська Правда.

Це сталося після того, як канцлер Олаф Шольц відзначив прогрес Німеччини у звільненні від залежності від російського газу.Today the UK has ended all imports of Russian Liquefied Natural Gas.We’re cutting Putin off from funding his illegal war and supporting countries around the world to reduce their own dependency.#StandWithUkraine pic.twitter.com/AXEHYhZhSK— Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) January 1, 2023

Росія, на яку раніше припадало більше половини поставок природного газу в країну, не постачає газ до Німеччини з кінця серпня.

Після вторгнення в Україну Німеччина розпочала зусилля зі зберігання газу та диверсифікації його поставок і почала будувати термінали зрідженого природного газу, перший з яких було відкрито два тижні тому.

Інші будуть відкриті протягом наступних місяців.

