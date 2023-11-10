Чому БЕБ намагається боротися із плантаціями тютюну?

40 років тому Україна вирощувала близько 30 тисяч тонн тютюну на рік. Наразі цей показник у понад 15 разів менший. Однак вирощування тютюну в Україні є одним із найвигідніших аграрних бізнесів. За найконсервативнішою оцінкою, дохід з гектара тютюну становить близько $20 тисяч (750 тисяч грн).

На півдні Чернігівської області тютюн садять майже в кожному селі. Не менша популярність цього напрямку на Тернопільщині, Вінниччині, Черкащині та Харківщині.

Зі збутом проблем немає, а от що з податками? Фермер з Тернопільщини здивувався такому питанню і запевнив, що достатньо сплати єдиного податку в статусі ФОП. Однак тютюн є підакцизним товаром і господарства, які вирощують його легально, мають сплачувати акциз.

В серпні цього року чотири великі тютюнові компанії звернулися до БЕБ із листом, в якому звертали увагу держаного органу на зростання тіньового сектору на тютюновому ринку. І якщо розмір "тіні" від контрафакту та контрабанди великі компанії можуть приблизно вирахувати, то обсяги безакцизного вирощування тютюну для них невідомі.

Джерело: @ligabusiness

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