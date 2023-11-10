Бізнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:45
Просмотров: 98

Чому БЕБ намагається боротися із плантаціями тютюну?

Чому БЕБ намагається боротися із плантаціями тютюну?

40 років тому Україна вирощувала близько 30 тисяч тонн тютюну на рік. Наразі цей показник у понад 15 разів менший. Однак вирощування тютюну в Україні є одним із найвигідніших аграрних бізнесів. За найконсервативнішою оцінкою, дохід з гектара тютюну становить близько $20 тисяч (750 тисяч грн).

На півдні Чернігівської області тютюн садять майже в кожному селі. Не менша популярність цього напрямку на Тернопільщині, Вінниччині, Черкащині та Харківщині.

Зі збутом проблем немає, а от що з податками? Фермер з Тернопільщини здивувався такому питанню і запевнив, що достатньо сплати єдиного податку в статусі ФОП. Однак тютюн є підакцизним товаром і господарства, які вирощують його легально, мають сплачувати акциз.

В серпні цього року чотири великі тютюнові компанії звернулися до БЕБ із листом, в якому звертали увагу держаного органу на зростання тіньового сектору на тютюновому ринку. І якщо розмір "тіні" від контрафакту та контрабанди великі компанії можуть приблизно вирахувати, то обсяги безакцизного вирощування тютюну для них невідомі.

Джерело: @ligabusiness

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відкидає переговори з РФ
Сегодня 10:57    107
Старый-новый фейк пропаганды рф: Украина готовит провокацию с биологическим оружием
Сегодня 10:32    103
Украина ослабила ограничения на рынке электроэнергии по рекомендации западных партнеров
Сегодня 10:20    102
СБУ викрила українську консулку, яка допомагала нелегалам із країн Азії переїхати до ЄС транзитом через територію України
Сегодня 10:08    104
Рада скасувала мораторій на податкові перевірки з 1 грудня.
Сегодня 09:56    104
Жовтень став найтеплішим за всю історію спостережень
Сегодня 09:33    86
Тімченку не обрали запобіжний захід, він нібито подарував гранати помічнику Залужного
Сегодня 09:23    107
Украинцам будут выплачивать до 16 тысяч грн на закупку дров, - премьер-министр Шмыгаль
Сегодня 09:02    99
«Украина не будет в ЕС во время войны – там нет свободы слова и выборов», – глава МИД Венгрии Петер Сийярто
Сегодня 08:41    100
Бачите дописи про «підтвердження українського громадянства» у Telegram? Проходьте повз, і ось чому
Сегодня 08:30    142
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 