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Что происходит с Volkswagen и почему он закрывает свои заводы в Германии

Что происходит с Volkswagen и почему он закрывает свои заводы в Германии

(спойлер - ничего страшного)

Выручка от продаж у Volkswagen за шесть месяцев 2024 года выросла по сравнению с 2023 годом на 2,5 млрд и составила 158,8 (!) млрд евро.

Операционная прибыль Фольксвагена, за первую половину 2024 года составила 10,1 млрд, это ниже такого же периода прошлого года на 1,1 млрд, из-за роста неоперационных факторов (об этом ниже).

Операционная маржа составила 7,1% за первые полгода 2024.

В разрезе кварталов за первый она была 6,6%, а во втором выросла до 7,6%.

Volkswagen продал в 2024 году 4,3 миллиона автомобилей, что на сто тысяч меньше чем в 2023 году. При этом есть рост продаж в Северной Америке (на 8%) и в Южной Америке (на 15%). Сокращение продаж вызвано спадом на китайском рынке, на котором в 2024 падают продажи всех автомобилей, в связи с замедлением китайской экономики.

Почему Volkswagen закрывает свои родные заводы в Германии?

Первая причина - это отголоски дизельгейта. Он стоил компании 31 млрд евро и для покрытия всех расходов по нему, потребуется ещё порядка 20,5 млрд евро. Это все делается в кредит, а за кредиты надо платить.

Вторая причина - спад продаж в Китае, одном из крупнейших для Volkswagen рынке. Спад - потому что экономика Китая замедляется, в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Потребители чувствуют это и меньше делают дорогостоящих и долгосрочных покупок, например квартир.

Третья причина - не очень удачные вложения Volkswagen в электромобили, которые не лучше, а иногда хуже чем у конкурентов. Плюс расходы и списания при реструктуризации Фольксваген Банк россия, закрытие бизнеса по производству автомобилей там же.

Поэтому перед менеджментом стоит задача оптимизации процессов, в том числе логистики и производства. Это перенос производства с одних заводов на другие, для увеличения их загрузки и закрытие простаивающих пока мощностей.

Отдельно можно проанализировать теорию о засилии китайских электромобилей.

Суммарный экспорт из Китая всеми китайскими производителями на рынки всех стран мира всех автомобилей (!), в первой половине 2024 года составил 2,6 миллиона автомобилей. Вместе с Южной Америкой и Африкой. При этом только Volkswagen экспортирует за пределы Германии в два раза больше машин, чем все китайские автопроизводители вместе взятые экспортируют за пределы Китая. Тут без комментариев, с цифрами трудно спорить.

Volkswagen, как делил с Toyota первое/второе место в мире по объёмам производства и продаж, так и продолжит делить дальше. А капитализация и рост электричек интересны биржевым инвесторам, тут показатели производства могут не коррелировать с графиками.

Джерело: facebook.com/annopolsky

Новости портала «Весь Харьков»

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