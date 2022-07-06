Deutsche Bahn тестує сонячні батареї на шпалах

Сонячні панелі на німецьких залізницях також встановлюють на дахах вокзалів та шумозахисних стінах вздовж колій.

Німецький концерн Deutsche Bahn та британська енергетична компанія Bankset тестують використання фотоелектричних систем на залізничних коліях.

В ході випробувань на шпали були встановлені сонячні батареї. Така конструкція, за підрахунками Bankset, може дозволити виробляти до 0,1 МВт електроенергії на кілометр. Якщо взяти до уваги всю протяжність німецької залізничної мережі в 33 000 км (близько 60 000 км колій), то потенційні обсяги вироблення електроенергії таким шляхом можна було б порівняти з потужностями декількох атомних електростанцій.

У Deutsche Bahn поки що немає розуміння, чи буде на практиці застосовуватися вироблення електроенергії через використання шпал з сонячними батареями. Разом з тим, продовжують вивчатися можливості використання сонячних технологій у залізничних системах. Крім колій, дахів вокзалів або шумозахисних стін уздовж залізничних колій пропонуються також і багато інших місць для встановлення сонячних панелей.

Источник: elektrovesti.net

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