Министр финансов Германии Кристиан Линдер блокирует финансовый транш Украине от Европейского Союза в размере €9 млрд

Такими сведениями поделилась газета Corriere della Sera со ссылкой на собственные источники.

Пока что чиновник согласился на выплату только €1 млрд. По данным СМИ, министр финансов ФРГ выступает против выделения средств Украине путем общего европейского долга, как это было во времена пандемии COVID-19.

Линдер мотивирует свою позицию тем, что в сентябре Украине рискует не выплатить €900 млн внешнего долга. При этом правительство нашей страны неоднократно утверждало, что ежемесячная нехватка бюджета составляет $5 млрд.

Источник: https://t.me/hueviykharkov/68584

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