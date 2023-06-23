Доля польских молочных продуктов на украинском рынке достигла 69%

Основным поставщиком свежей молочной продукции в Украину в июне 2023 года остается Польша, доля которой в общей структуре импорта составляет 69%, сообщило аналитическое агентство “Инфагро”.

По информации аналитиков, в начале лета импорт и экспорт новых молочных продуктов Украина не увеличила.

“Традиционно, львиная доля, 88%, продукции в прошлом месяце была отправлена в Молдову”, – указано в сообщении.

Эксперты молочного рынка отметили небольшое снижение спроса на молоко и отдельные кисломолочные продукты, в частности, йогурты с наполнителями, кефир и ряженку, и активизацию продаж сметаны, сливок и “белых” йогуртов, которые пользуются спросом в сезон клубники.

По их информации, цены на свежие молокопродукты существенно не изменились, но ритейлеры сократили число акций при продажах сметаны и сливок.

“Это временное явление, в июле продажи этой продукции также нужно будет стимулировать ценовыми скидками”, – поясняют аналитики молочного рынка.

Они прогнозируют, что относительно высокий спрос до конца месяца на свежие молокопродукты, после чего ожидают его снижения.

Джерело: nigroll.com

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