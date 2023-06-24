Facebook та Instagram заборонять доступ до новин жителям Канади: названо причину

Meta закриє доступ до новин на своїх платформах Facebook та Instagram для всіх користувачів у Канаді, як тільки набуде чинності закон, який зобов'язує інтернет-гігантів платити видавцям новин. Про це повідомляє Reuters.

Закон було запропоновано після скарг канадських ЗМІ, які вимагали жорсткішого регулювання технологічних компаній, щоб вони не витісняли новинні компанії з ринку онлайн-реклами.

«Сьогодні ми підтверджуємо, що доступ до новин у Facebook та Instagram буде припинено для всіх користувачів у Канаді після набрання чинності Законом про онлайн-новини», - йдеться у заяві Meta.

Даніель Коффі, президент глобальної галузевої групи News Media Alliance, заявила, що після схвалення законопроєкту в Сенаті канадському парламенту слід поаплодувати за те, що він протистоїть великим технологічним компаніям.

«Ми надихнуті визнанням необхідності забезпечення справедливої компенсації як у Канаді, так і за кордоном, і сподіваємося, що Сполучені Штати наслідуватимуть цей приклад», - додала Коффі.

Раніше повідомлялося, що російська приватна військова компанія «Вагнер» використовує соціальні мережі Twitter і Facebook для вербування медиків, операторів безпілотників і психологів для участі в бойових діях, у тому числі в Україні.

Джерело: glavcom.ua

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