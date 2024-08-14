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Французькі розробники створили інноваційну турбіну, що вироблятиме безкоштовну електроенергію цілий рік

Французькі розробники створили інноваційну турбіну, що вироблятиме безкоштовну електроенергію цілий рік

Французька компанія New World Wind представила Aeroleaf — перше у світі дерево, яке виробляє чисту та безплатну електроенергію, поєднуючи в собі функції вітрової та сонячної станцій. Aeroleaf виглядає як звичайне дерево, але його листя містять ефективні фотоелементи, що дозволяє створювати енергію навіть у міських умовах, інформує Ecoticias.

Aeroleaf — це модульна система, яка дозволяє налаштовувати кількість стовбурів і листя залежно від потреб користувача. Найбільша модель, Wind Tree, має 36 лопатей і здатна виробляти до 10,8 кВт електроенергії, що достатньо для потреб великої родини або офісу. Крім того, система може бути доповнена зарядними станціями для електромобілів або LED-освітленням, що робить її універсальним рішенням для різних умов.

З моменту заснування у 2017 році, New World Wind вже встановила 130 таких дерев по всьому світу — у Європі, Північній та Південній Америці, Африці та Азії. З новим дизайном, який може втричі підвищити ефективність Aeroleaf, інноваційне рішення стає ще більш привабливим для споживачів, що прагнуть до сучасних і екологічних способів виробництва енергії.

● «Aeroleaf — це не просто альтернатива сонячним панелям, але й спосіб зробити вашу оселю або бізнес екологічно чистими, не жертвуючи при цьому естетикою. Це рішення дозволяє ефективно використовувати природні ресурси для виробництва електроенергії, не займаючи багато місця і не порушуючи гармонію навколишнього середовища», — заявляють розробники.

Джерело: noworries.news

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