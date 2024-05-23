«Газпром» рискует лишиться крупнейшего из оставшихся контрактов в ЕС из-за решения европейского суда — КоммерсантЪ.

Австрийская OMV сообщила о перспективе остановки российских поставок исходя из дошедшего до нее судебного постановления, полученного неназванной европейской компанией в споре с «Газпромом».

Решение суда может распространиться и на других получателей газа «Газпрома» в Европе.

«Газпром экспорт» должен поставлять OMV ежегодно до 8 млрд кубометров газа до 2040 года, в 2023 году поставил около 4,82 млрд кубометров.

Это крупнейший из оставшихся на данный момент контрактов «Газпрома» в ЕС. Исходя из средней цены поставок на европейский рынок, «Газпром» может потерять около $1,35–1,45 млрд выручки.

Из-за решения европейских судов австрийская OMV больше не сможет платить за поставки газа напрямую «Газпром экспорту».

Следствием может стать полное прекращение поставок по долгосрочным контрактам со стороны «Газпрома».

OMV считает такой сценарий реалистичным.

В «Газпроме» заявление OMV не комментировали.

После того как «Газпром» в 2022 году прекратил поставлять газ большинству покупателей в ЕС, от тех последовала волна судебных исков в международный арбитраж с требованием выплатить компенсации за несоблюдение контрактов.

За последние месяцы в самой Австрии чиновники ужесточили риторику по поводу поставок российского газа, заявляя о необходимости досрочного расторжения контракта с «Газпромом».

Примечательно, что в 2023 году, на второй год российской агрессии в Украине, на российский газ в закупках страны-члена Евросоюза Австрии приходилось более 64%, а в период с декабря 2023 года по март 2024 года — и вовсе в диапазоне от 85% до 98%.

** Накануне акции "Газпрома" обвалились после заявления, что компания не будет выплачивать дивиденды по итогам 2023 года.

Платить дивиденды "Газпрому" де-факто нечем: после потери европейского рынка, прошлый год впервые за 25 лет компания завершила с чистым убытком, а его размер — 629 млрд рублей — стал рекордным за три десятилетия.

Джерело: https://t.me/znua_live/149565

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