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Генсек правлячої партії Німеччини закликав не змішувати "Північний потік-2" з політикою

Генсек правлячої партії Німеччини закликав не змішувати Північний потік-2 з політикою

Генеральний секретар Соціал-демократичної партії (СДПН), яка очолює коаліційний уряд Німеччини, заявив, що питання трубопроводу "Північний потік-2" не слід змішувати з політичними та правозахисними суперечками з Москвою.

Про це Кевін Кюнерт сказав в інтерв'ю Reuters, пише "Європейська правда".

"Північний потік - 2", так би мовити, майже підключений до мережі, і лише відсутність юридичних дозволів перешкоджає остаточному запуску", - сказав Кюнерт.

"На якомусь етапі в такому обговоренні має бути політичний та юридичний мир", - додав він.

Кюнерт сказав, що проєкт, який очолює російський "Газпром", не слід змішувати з реакцією на розбіжності між Росією та Україною і питаннями прав людини, у яких Берлін має чіткі позиції та дипломатичні стратегії.

Підтримка газопроводу СДПН контрастує з позицією молодшого партнера по коаліції, партії Зелених.

Трубопровід був завершений у вересні, але очікує схвалення регулюючих органів Німеччини та Європейського союзу, а деякі політики в Німеччині та за кордоном заявили, що його слід заблокувати через низку розбіжностей з Росією.

Колишня канцлерка Ангела Меркель оголосила трубопровід комерційним проєктом, її лінію підтримує чинний канцлер від СДПН Олаф Шольц.

Источник: eurointegration.com.ua

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