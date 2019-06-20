"Харьковгазу" не хватает почти половины сотрудников

С начала 2019 года специалисты ПАО "Харьковгаз" провели комплексное приборное обследование более 1 тыс. км газовых сетей и выявили 240 повреждений.

Как сообщили в компании, всего в этом году необходимо проверить 3,7 тыс. км газовых сетей.

В Харьковской области 1,5 тыс. км. газопроводов отработали сроки эксплуатации. Из-за старения газораспределительной системы в этом году в области обследуют на 200 км газопроводов больше, чем в прошлом.

Тарифом на распределение и инвестиционной программой, утвержденными для АО "Харьковгаз", предусмотрены расходы на сети, сооружения и оборудование на них - 11 млн. грн. в год. Учитывая протяженность изношенных сетей, реальная потребность составляет 200 млн. грн.

Как и в случае с человеком, чем старше возраст газопровода, тем больше внимания необходимо уделять. И здесь важно наличие современного оборудования, инструментов, опыт и квалификация специалистов, которые диагностируют сети, - отметил начальник лаборатории электрохимической защиты газопроводов АО "Харьковгаз" Олег Плиско.

В компании отметили, что из-за низких зарплат, установленных регулятором - НКРЭКУ, АО "Харьковгаз" не хватает персонала. Сейчас в компании вакантно более 40% должностей.

Источник: sq.com.ua

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