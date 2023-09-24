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Иностранцы получили доступ к онлайн-покупке ОВГЗ

Иностранцы получили доступ к онлайн-покупке ОВГЗ

Теперь иностранные инвесторы-физические лица могут онлайн покупать украинские облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом сообщает Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Отмечается, что это стало возможным благодаря совместным усилиям Минфина Украины, НКЦБФР, НБУ и финансовой группы ICU, которая реализует доступ к облигациям на своей онлайн платформе ICU Trade.

Пока нерезиденты могут пройти удаленную регистрацию у брокера и покупать и продавать ОВГЗ так же, как сейчас это делают граждане Украины. При этом услуга будет недоступна резидентам россии и беларуси.

Возможность покупки ОВГЗ онлайн имеют граждане стран ЕС, Великобритании, США, Канады, Израиля, Австралии, Японии и других.

Регистрация инвесторов из некоторых стран может потребовать больше времени из-за разницы в правовом поле разных стран и особенностей работы их мобильных операторов.

В НКЦБФР отметили, что с началом полномасштабной агрессии рф против Украины многие иностранные гражданы выразили желание поддержать Украину путем покупки гособлигаций без необходимости физического присутствия в Украине, но тогда такой возможности в Украине не было из-за отсутствия необходимого для онлайн-операций нормативного поля и технических решений. Теперь рынок ОВГЗ для иностранцев-физлиц стал доступным удаленно.

Налог на прибыль от ОВГЗ в Украине отсутствует.

Джерело: nigroll.com

Новости портала «Весь Харьков»

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