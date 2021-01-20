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Как жителям Харьковской области сменить поставщика газа – инструкция

Как жителям Харьковской области сменить поставщика газа – инструкция

Для смены поставщика газа харьковчанам потребуется примерно 8 недель.

Об этом сообщили в пресс-центре ХОГА со ссылкой на Департамент ЖКХ и топливно-энергетического комплекса. Для смены поставщика газа необходимо:

1. Выбрать нового поставщика на сайте НКРЕКП. В разделе «Лицензионный реестр НКРЕКП» можно увидеть полный перечень компаний с лицензиями. https://www.nerc.gov.ua/?id=21970

Лицензия на торговлю газом в Украине есть у более 500 компаний, однако не все из них создали необходимую инфраструктуру для работы с бытовыми клиентами (контакт-центры, системы формирования платежек и т.д.). Выбирать можно любую украинскую компанию с лицензией, даже из другого региона. На Харьковщине лицензии имеют две компании: “Нафтогаз” и “Харьковгаз Сбыт”.

2. Подать заявление-присоединение установленного образца к новому поставщику. Это можно сделать на сайте поставщика или прислать ему сканированное/сфотографированное заявление на электронную почту.

Вместе с заявлением потребитель должен предъявить:

– документы, которыми определено право собственности или пользования на объект (помещение);

– паспорт и идентификационный код;

– перечень других документов должен быть на сайте поставщиков. Например, это может быть последний счет за распределение или поставку газа.

3. Ожидать сообщения от нового поставщика о дате подключения услуг. Это может занять до 20 дней. “Однако конкуренция уже заставляет компании реагировать быстрее”, – отметили в пресс-центре.

4. В течение шести недель должен прийти окончательный счет от предыдущего поставщика. У пользователя есть 10 дней с момента получения счета чтобы его оплатить.

“Важно, что отсутствие индивидуального газового счетчика не является препятствием для смены поставщика”, – сообщили в ХОГА.

Напомним, что по состоянию на январь цена газа от “Нафтогаза” составляла 6,99 грн/1 куб. м. Цена газа от компании “Харьковгаз Сбыт” составляла 9,66 грн/1 куб. м.

Источник: objectiv.tv

Автор: София Красникова

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Темы: газ, харьков

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