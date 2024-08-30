Катар хоче купити Rosneft Deutschland

Катар веде переговори з урядом Німеччини про можливу купівлю частки "Роснєфті" в німецькому нафтопереробному заводі в Шведті — Business Insider.

Мінекономіки Німеччини повідомило, що уряд ухвалить рішення щодо активів "Роснєфті" до закінчення терміну довірчого управління 10 вересня.

** Берлін узяв завод під управління 2022 року після повномасштабного вторгнення рф в Україну. У вересні 2022 року влада Німеччини передала Rosneft Deutschland (співвласник НПЗ) у довірче управління Федеральному мережевому агентству на підставі закону про енергетичну безпеку, компанія стала першим заарештованим активом росії.

"Роснєфть» назвала "експропріацією" передачу своїх активів під контроль Федерального мережевого агентства Німеччини.

Джерело: https://t.me/znua_live/164410

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