Бізнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:59
Просмотров: 75

Катар хоче купити Rosneft Deutschland

Катар хоче купити Rosneft Deutschland

Катар веде переговори з урядом Німеччини про можливу купівлю частки "Роснєфті" в німецькому нафтопереробному заводі в Шведті — Business Insider.

Мінекономіки Німеччини повідомило, що уряд ухвалить рішення щодо активів "Роснєфті" до закінчення терміну довірчого управління 10 вересня.

** Берлін узяв завод під управління 2022 року після повномасштабного вторгнення рф в Україну. У вересні 2022 року влада Німеччини передала Rosneft Deutschland (співвласник НПЗ) у довірче управління Федеральному мережевому агентству на підставі закону про енергетичну безпеку, компанія стала першим заарештованим активом росії.

"Роснєфть» назвала "експропріацією" передачу своїх активів під контроль Федерального мережевого агентства Німеччини.

Джерело: https://t.me/znua_live/164410

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

СБУ повідомила про підозру окупаційним прокурорам Бердянська, які займаються «зачистками» цивільного населення у місті
Сегодня 10:48    44
Як путін сподівається трансформувати російську торгівлю і чому йому не вдастся
Сегодня 10:10    73
Зараження річок – черговий цинічний злочин росіян
Сегодня 09:47    92
Ничего удивительного
Сегодня 09:35    82
Новини з іншого світу - кухарям на вихід
Сегодня 09:23    95
Во время массированной атаки 26 августа российские военные пытались нарушить работу украинских АЭС — МАГАТЭ
Сегодня 09:12    101
На Крымском мосту установили систему ПВО «Панцирь»
Сегодня 08:51    115
В россии реальная нехватка солдат
Сегодня 08:29    121
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.08.24 орієнтовно
Сегодня 08:23    96
Оперативна інформація станом на 08.00 30.08.2024 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:14    122
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 