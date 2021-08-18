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Китай собирается к 2049 году запустить орбитальную СЭС на 1 ГВт

Китай собирается к 2049 году запустить орбитальную СЭС на 1 ГВт

Ученые из университета в Чунцине запустят орбитальную солнечную электростанцию, которая будет передавать электричество на Землю. Проект планируют реализовать к 2049 году.

Орбитальную станцию запустят на расстояние 36 тыс. км от Земли. Получая свет Солнца, она будет превращать его в электричество и передавать на планету в виде микроволнового излучения. Потери в атмосфере составят всего 2%. На планете энергию будет принимать наземная станция, строительство которой планируется закончить к концу текущего года.

Главной задачей ученых остается тестирование технологии и выявление возможных проблем. Например, микроволновая передача энергии может причинить вред здоровью местных жителей и создаст сильные помехи электронике и беспроводным каналам связи.

Проект был представлен в Китае три года назад. По экономическим и экологическим причинам вскоре его заморозили, но два месяца назад строительство возобновилось. Власти дали добро на реализацию идеи в рамках цели на нейтральный углеродный след в Китае к 2060 году.

Источник: elektrovesti.net

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