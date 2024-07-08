Китай у відповідь на нові тарифи ЄС веде антидемпінгове розслідування проти європейського коньяку

Антидемпінгове розслідування Китаю щодо європейської коньячної промисловості є реакцією "око за око" на тарифи Європейського Союзу на китайські електромобілі.

Таку думку висловив фінансовий директор компанії Hennessy, власника коньячної групи LVMH Жан-Жак Гіоні, передає Reuters.

У п'ятницю Китай оголосив про плани провести слухання щодо імпорту коньяку в Європу, посиливши напругу в той самий день, коли набули чинності тимчасові тарифи Європейської комісії на електромобілі китайського виробництва.

"Кожного разу, коли десь у торговому конфлікті з'являється шалена куля, є велика ймовірність того, що нам доведеться вести переговори, пояснювати, що ми не демпінгуємо, що ціна на коньяк є правильною", - сказав Гіоні.

Hennessy та інші європейські виробники коньяку візьмуть участь у слуханнях щодо антидемпінгового розслідування Китаю в цій галузі в Пекіні 18 липня

Китай розпочав розслідування щодо "демпінгу" або продажу коньяку за штучно заниженими цінами в січні після скарги Китайської асоціації алкогольних напоїв від імені вітчизняної коньячної промисловості.

Гіоні сказав, що торговельні війни мають негативні наслідки в економічному і політичному плані, але додав, що Європа повинна триматися разом, заявивши, що Китай наразі вважає регіон слабшим, ніж США.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів Німеччини заблокував запланований продаж Volkswagen підрозділу газових турбін китайській компанії, при цьому міністри послалися на міркування безпеки.

Джерело: epravda.com.ua

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