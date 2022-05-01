Країни ЄС будуватимуть нові газопроводи, щоб позбавитися залежності від росії

Країни Східної Європи співпрацюють з метою розробки нових проєктів і обміну ресурсами, щоб протистояти домінуванню росії на газовому ринку та обмежити залежність ЄС від російських поставок.

Так до червня вони планують ввести в дію новий газопровід між Грецією та Болгарією, передає Укрінформ із посиланням на Euronews.

«Вартість нового газопроводу (між Грецією та Болгарією - ред.) оцінюється в 240 млн євро, він проходитиме від грецького міста Комотіні (на північному сході країни - ред.) до міста Стара Загора в центральній частині Болгарії. Проєкт фінансується залученими країнами, а також ЄС», - йдеться у повідомленні.

Потреба в новому газопроводі виникла після того, як росія припинила поставки газу до Польщі та Болгарії через відмову оплати в рублях. Завершити будівництво планують до червня. Газопровід між Грецією та Болгарією надасть двом країнам та їхнім сусідам доступ до нових газових мереж.

Болгарія та Румунія також мають спільні плани щодо зменшення тиску росії на газовий ринок. Прем'єр-міністр Болгарії Кирило Петков заявив, що вони можуть брати газ з Румунії та відправляти його в Туреччину та повертати назад через лінію мережі Греція-Болгарія. Як можливе джерело газу розглядають Азербайджан.

Окрім того, Польща та Чехія мають намір відновити переговори щодо будівництва газопроводу Stork II. Прем'єр-міністр Чехії Пьотр Фіала заявив, що його країна також зацікавлена у придбанні об'ємів в існуючих та нових терміналах ЗПГ у Польщі. Зазначається, що Чеська Республіка більш ніж на 90% залежить від російського газу.

Як повідомляв Укрінформ, 27 квітня російський монополіст«Газпром» повністю призупинив постачання газу болгарській компанії «Булгаргаз» та польській PGNiG у зв'язку з несплатою в рублях.

Источник: ukrinform.ua

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