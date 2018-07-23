Кредити Ощадбанку для фізичних осіб та для бізнесу знову визнано найкращими

Споживчий кредит Ощадбанку під іпотеку другий квартал поспіль утримує лідерство серед кращих споживчих кредитів під заставу, що пропонують провідні українські банки. Про це повідомила компанія «Простобанк Консалтинг», яка оприлюднила підсумки дослідження кращих продуктових пропозицій 40 найбільших банків України у другому кварталі 2018 року.

Споживчий кредит під іпотеку є одним з найпопулярніших в Ощадбанку. Основні переваги: сума – до 70% вартості забезпечення, можливість встановлення відновлюваної кредитної лінії на строк до 2 років, фіксована процентна ставка.

«Бланковий» овердрафт Ощадбанку посів друге місце в номінації «Кращі бланкові овердрафти для бізнесу у другому кварталі 2018 року».

Нагадуємо, овердрафти від Ощадбанку увійшли до ТОП-2 кращих овердрафтів у рейтингу «50 провідних банків України» від Financial Club. У рамках програми «Будуй своє» було адаптовано умови отримання овердрафту саме для клієнтів сегмента мікро- та малого бізнесу. В результаті кількість звернень клієнтів мікро- та малого бізнесу за овердрафтом у 2018 році зросла втричі порівняно з аналогічним періодом 2017 року. До кінця поточного року Ощадбанк планує охопити овердрафтами до 50% активних клієнтів цього сегмента.

Ліцензия НБУ № 148 от 05.10.2011 г.

Прес-служба Ощадбанку

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