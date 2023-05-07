Ілон Маск змінював своє ставлення до штучного інтелекту

Він останні 10 років намагався очолити розробку штучного інтелекту, але конкуренти та екссоюзники випереджали його.

Після успіху ChatGPT від компанії OpenAI Ілон Маск заявив, що чатбот зловживає політкоректністю та застеріг, що ШІ може стати надто могутнім й вирватися з-під людського контролю. Тому в основі свого майбутнього чатботу він планує використати ШІ-модель, яка шукатиме правду, а одного дня зрозуміє всесвіт.

Видання Wall Street Journal поговорило з інсайдерами індустрії, які були свідками розвитку Маска у сфері розробок ШІ, щоб прослідкувати зміни ставлення підприємця до революційної технології. Читайте головне з матеріалу за посиланням. https://forbes.ua/innovations/lyubov-i-nenavist-do-shi-evolyutsiya-poglyadiv-ilona-maska-shchodo-garyachoi-temi-2023-roku-oglyad-vid-wall-street-journal-03052023-13427

Джерело: https://t.me/Forbes_Ukraine_official/10452

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