Мировые цены на продовольствие продолжат расти из-за российской агрессии в Украина

По итогам 2021 года цены на продовольствие в мире выросли почти на 30% при этом Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) предупредила, что с учетом «высоких издержек, продолжающейся пандемии и неясных климатических условий» рынок вряд ли стабилизируется и в 2022 году.

Эскалация конфликта между Россией и Украиной, являющихся крупными экспортерами продовольствия, не только сводит на нет вероятность стабилизиции цен, но и грозит дальнейшим ростом стоимости продовольствия.

Как сообщает Reuters со ссылкой на аналитиков и трейдеров, обострение российско-украинских отношений может привести к дальнейшему росту мировых цен на продовольствие. Это связано с тем, что две страны являются крупными производителями зерновых культур, и экалация между ними вынудит покупателей пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла искать альтернативные поставки, что вызовет рост цен.

На Россию и Украину приходится около 29% мирового экспорта пшеницы, 19% поставок кукурузы и 80% экспорта подсолнечного масла. По данным Refinitiv, в 2021 году около 70% российского экспорта пшеницы было отправлено покупателям на Ближнем Востоке и в Африке.

Трейдеры обеспокоены тем, что любое военное вмешательство может повлиять на поставки и спровоцировать борьбу импортеров за альтернативные поставки.

Уже сейчас корабли избегают заходить в Черное море из-за военного риска, поэтому перебои с поставками уже происходят, рассказал агентству сингапурский трейдер. За минувшие пять дней чикагские фьючерсы на пшеницу выросли почти на 7%, кукуруза достигла семимесячного максимума, подорожали соевые бобы тоже дорожали. За год все три ключевых ингредиента для продуктов питания и кормов выросли примерно на 40%.

Продукты питания в мире дорожают со скоростью, которой не было почти 50 лет. За 60 лет существования индекса цен продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) быстрее он рос только в 1974 и 1975 годах, после нефтяного шока 1973 года.

Продовольствие в мире дорожает не только из-за неурожаев, энергокризиса, выросших в цене удобрений и сбоев в логистике из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Посильную лепту в рост цен на продукты питания вносит Китай, активно заполняющий склады продовольствием.

Согласно оценкам специалистов, Китай скупил почти половину запасов продовольствия в мире. По подсчетам минсельхоза США, КНР держит на складах 69% мировых запасов маиса, 60% риса, 51% пшеницы и более 30% соевых бобов. В 2020 году Китай закупил продовольствия на рекордные 98,1 миллиарда долларов. За год импорт продуктов питания в Китай вырос на 22%, а за последнее десятилетие — на 360%.

Глава Национальной администрации резерва зерна Цинь Юйюн подтвердил: госзапасы продовольствия в стране достигли исторически максимального уровня. «Наши резервы пшеницы покрывают потребности на полтора года», — заявил он.

Зачем Китаю столько продовольствия? Аналитики полагают, что рост запасов продуктов питания в КНР может быть связан с целым рядом других причин: правительство хочет быть готово и к торговым войнам, и к затянувшейся пандемии, и к неурожаям.

Источник: nigroll.com

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