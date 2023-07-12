На ринках у Харківській області овочі з борщового набору не подешевшають у найближчі місяці

На ціну вплинув підрив греблі Каховської ГЕС, дороге паливо та електрика, говорить (https://suspilne.media/526475-ci-podesevsaut-ovoci-na-harkivsini-u-sezon-konservacii-poasnue-ekspert/) доктор економічних наук Дмитро Шиян.

За його словами, у 2022 році виробництво городини в регіоні вдвічі знизилося через бойові дії та окупацію. Втім, ціна на помідори та огірки знизилася, адже їх постачають місцеві фермери з деокупованих територій або далеких від фронту господарств.

Джерело: https://t.me/h_saltivka/80955

Новости портала «Весь Харьков»