"Нафтогаз" остроумно посмеялся над "Газпромом" из-за ремонта "Северного потка"

НАК "Нафтогаз Украины" довольно остроумно посмеялся над закрытием "Северного потока" для проведения ремонтных работ, назвав вероятной причиной ремонта борьбу с редкой формой ржавчины.

Об этом пресс-служба компании написала на своей странице в Facebook.

"Россия остановила работу газопровод "Северный поток". Обе нитки морского газопровода не будут работать 2 недели. Говорят, что идет ремонт. Интересно, что неделю назад РФ приостановила транзит газа по трубопроводу "Ямал-Европа". Будто тоже на ремонт. А в прошлом году северный поток останавливали несколько раз и каждый раз ремонт длился дольше, чем предыдущий. Вероятно, в газпромовских газопроводах завелась редкая форма агрессивной ржавчины. Украинская ГТС готова к увеличению заявки на транзит. Напомним, пропускная способность нашей ГТС в направлении Европы - больше, чем "Северного потока" и "Ямал-Европы" вместе, а останавливать транзит нашей системой во время профилактики не нужно", - написали в пресс-службе.

Отметим, что информация о ремонте появилась в российских СМИ. Сообщалось, что обе нити морского газопровода "Северный поток" остановили на две недели для проведения планового технического обслуживания. Также в РФ заявили, что график работ по техническому обслуживанию трубопровода был заранее согласован с партнерами Nord Stream AG.

Источник: prm.ua

Новости портала «Весь Харьков»