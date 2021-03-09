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Нефтяной рынок: цены на "черное золото" перевалили за $70

Нефтяной рынок: цены на черное золото перевалили за $70

На лондонской бирже ICE североморская марка торговалась на максимуме по $70,86 за баррель

8 марта стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE превысила отметку $70 за баррель.

По данным РБК, последний раз нефть североморской марки показывала такую цену в январе 2020 года.

Так, по состоянию на 01:25 8 марта, стоимость фьючерса Brent с поставкой в мае составлял $70,58. На максимуме баррель стоил $70,86, показав рост более 1,8%.

При этом, цена барреля нефти марки WTI на лондонской бирже повысилась до $67,25, рост составил 1,76%. Это наивысший показатель стоимости техасской марки за последние два года.

Ранее сообщалось, что 8 февраля в ходе торгов на Межконтинентальной бирже цена нефти марки Brent впервые с конца января 2020 года превысила $60 за баррель.

Напомним, мировой рынок нефти 9 марта пережил "черный понедельник" — крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе.

После этого на рынке нефти произошло еще несколько обвалов цен — на фоне ситуации с коронавирусом и ограничений из-за пандемии в крупнейших экономиках мира, оставляя рынок перегруженным резким снижением спроса.

12 апреля страны-члены ОПЕК+, в том числе Россия, договорились сократить добычу нефти в условиях пандемии.

Предполагается, что конечное уменьшение добычи составит 9,7 млн баррелей в сутки. Это соглашение вступило в силу с мая.

В июле государства-члены ОПЕК+ начали смягчать сделку по сокращению добычи, снизив общую квоту на 2 млн баррелей в сутки.

Источник: delo.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: нефть

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