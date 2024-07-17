Незвичайна вітряна турбіна видає 2200 кВт*год і може замінити сонячні панелі

Пристрій Airiva Wind Fence може не тільки добувати "зелену" енергію, а й слугувати елементом декору.

Вітряк Airiva Wind Fence отримав від розробників незвичайний форм-фактор, оскільки його можна використовувати і як огорожу. Про пристрій розповіло видання Ecoticias.

Airiva Wind Fence використовує енергію вітру, отже, користувачі могли б повністю відмовитися від сонячних батарей. Вітрозахисна огорожа від компанії Airiva являє собою конструкцію особливого типу, що складається з вертикальних лопатей, розміщених у певній матриці. Коли вітер дме, лопаті починають обертатися, що змушує працювати генератори, які виробляють електроенергію. Вітряну турбіну можна встановлювати не тільки як паркан, а й кріпити до стін і дахів будівель.

Розробники заявили, що одна установка розміром 10 х 10 м здатна виробляти до 50 кВт енергії, чого достатньо для електропостачання кількох житлових будинків або невеликого підприємства. Такі вітряки нічим не поступаються звичайним фотоелектричним елементам, а навіть перевершують їх.

Вітряний паркан був розроблений командою вчених з Науково-дослідного інституту поновлюваних джерел енергії. Минули роки, перш ніж система отримала такий високий рівень продуктивності. Основною проблемою, що виникла в процесі проектування вітряних турбін, став вибір відповідних матеріалів і методів складання, які б відповідали необхідному рівню стійкості та якості. Панелі повинні витримувати щоденну вібрацію і навантаження від вітру, а також мати розумну вартість виробництва і монтажу.

Наразі Airiva Wind Fence вже використовується в низці пілотних проєктів у всьому світі, і результати виглядають вельми обнадійливими. Зараз команда намагається підвищити рівень виробництва, щоб зробити технологію доступнішою для споживачів і різних підприємств. Розробники також планують встановити вітряки разом з іншими джерелами відновлюваної енергії, щоб забезпечити домогосподарствам більшу автономність.

Вітряки не тільки можуть виробляти безкоштовну енергію в негоду, а й є альтернативою сонячним батареям, видаючи 2200 кВт*год "зеленої" енергії на рік.

Джерело: focus.ua

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