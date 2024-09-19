Нове слово в техніці: у Китаї створили найбільший у світі накопичувач енергії "маховик"

Установка має вихідну потужність 30 МВт і оснащена 120 високошвидкісними магнітно-левітаційними маховиками.

Компанії China Energy Construction Shanxi Power Engineering Institute і Shanxi Electric Power Construction Company створили електростанцію потужністю 30 МВт. Це — перший у Китаї проєкт зі зберігання енергії на основі маховика, під'єднаного до мережі, та найбільший у світі, пише PV Magazine.

Постачальником технологій для пристрою була BC New Energy, а основним інвестором — Shenzhen Energy Group.

Установка має вихідну потужність 30 МВт і оснащена 120 високошвидкісними магнітно-левітаційними маховиками. Кожні 10 маховиків утворюють блок накопичення енергії та регулювання частоти. Водночас усього 12 блоків накопичення енергії та регулювання частоти утворюють масив, який під'єднано до електромережі на рівні напруги 110 кВ.

Пристрій дозволяє новаторське та технологічніше використання напівзаглибленої підземної системи свердловин, призначеної для забезпечення безпечного середовища для експлуатації, гідроізоляції, охолодження та обслуговування маховика.

Технологія зберігання енергії маховиком — це форма механічного зберігання енергії, що працює через прискорення ротора (маховика) до дуже високої швидкості й підтримання енергії в системі у вигляді кінетичної енергії.

Порівняно з іншими технологіями зберігання механічної енергії, як-от гідронасос і стиснене повітря, зберігання маховиком має вищу щільність енергії та потужності, вищу ефективність і швидший відгук.

Джерело: focus.ua

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