Новий скандал довкола Батьківщини-Мати

Підрядник у заміні герба на монументі, в супереч попереднім рішенням намагається відмовитися від українського металу, який надавався безкоштовно і закупити імпортну сталь.

Наші джерела в Мінкульті стверджують, що для них таке рішення новина, бо це сильно збільшує кошторис проекту. "Аргументи про товщину сталі - брехня, бо раніше все узгоджувалось, всіх все влаштовувало. Різниця 1,5 мм чи 1,7 мм на 12 метровому щиті - абсурдна. Навіть міністр вже особисто анонсував безкоштовну українську сталь", - каже джерело.

Підрядником у зміні гербу Батьківщина-мати виступає компанія «Основа». Вона ж є виконавцем робіт будівництва Музею Голодомору. Лише 14 липня Рада видала 600 млн грн на розмороження проекту.

А в 2021 року "Основа" отримала 50 млн грн на проект музею Небесної сотні (Революції гідності). Строк за тендером був - до квітня 2023 року. Але підрядник не виконав це замовлення і проект не презентував.

Джерело: https://t.me/c/1199360700/77343

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