Новини з іншого світу
● SpaceX запускает ракеты каждые два дня.
● ElevenLabs теперь предлагает функцию преобразования текста в звук, которая позволяет пользователям создавать звуковые эффекты, написав простое описание требуемого шума.
● Angel AI разрабатывает браузер на базе искусственного интеллекта, предназначенный для предоставления детям безопасного доступа в Интернет, соответствующий возрасту.
Angel AI предоставляет детям:
- Контент, адаптированный к интересам ребенка и стадии его развития.
- Безопасную потоковую передачу видео без рекламы, нежелательного контента и автозапуска.
- Возможность задавать вопросы и получать ответы с учетом возраста.
Зібрав: facebook.com/annopolsky