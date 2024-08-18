Новини з іншого світу

Сегодня 09:09

Сегодня 09:09

● SpaceX запускает ракеты каждые два дня.

● ElevenLabs теперь предлагает функцию преобразования текста в звук, которая позволяет пользователям создавать звуковые эффекты, написав простое описание требуемого шума.

● Angel AI разрабатывает браузер на базе искусственного интеллекта, предназначенный для предоставления детям безопасного доступа в Интернет, соответствующий возрасту.

Angel AI предоставляет детям:

- Контент, адаптированный к интересам ребенка и стадии его развития.

- Безопасную потоковую передачу видео без рекламы, нежелательного контента и автозапуска.

- Возможность задавать вопросы и получать ответы с учетом возраста.

Зібрав: facebook.com/annopolsky

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