Бізнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:02
Просмотров: 52

Новини з іншого світу

Новини з іншого світу

Сверхбыстрые зарядные станции для электромобилей внедряются в Европе молниеносными темпами: за 3 года их число выросло более чем в 7 раз.

Telegram могут автоматически удалить с устройств Apple, если его уберут из App Store в рамках судебных решений. Чтобы этого не произошло, требуется изменить настройки.

Alibaba, ByteDance и другие крупные китайские компании стали запускать приложения на базе искусственного интеллекта не только для домашнего рынка, но и для глобальной аудитории, адаптируя свои продукты к различным рынкам.

Alibaba запустила ИИ-модель SeaLLMs, адаптированную для рынков Юго-Восточной Азии. Компания ByteDance, владелец TikTok, представила ряд приложений для потребителей на глобальном рынке, включая ИИ-помощника по дому Gauth, приложение с интерактивными персонажами AnyDoor и платформу для ИИ-ботов Coze. Minimax, один из ведущих китайских стартапов в области ИИ, также запустил приложение Talkie AI для международных пользователей.

Зібрав: facebook.com/annopolsky

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Інноваційний підхід Техасу: понад 6 000 овець допоможуть зберегти сонячні електростанції
Сегодня 07:48    100
Криптовалютний шахрай організував фінансову піраміду на рекордні $14 мільярдів
27.08.2024 10:38    155
Bloomberg Billionaires Index визначив найбагатшу людину планети
27.08.2024 09:14    169
По ситуации в украинской энергетике
27.08.2024 07:58    146
Про Дурова без шизи
26.08.2024 09:31    280
NASA вибрала SpaceX для повернення астронавтів на фоні проблем із Boeing
26.08.2024 09:19    157
Вчені знайшли безпечну альтернативу токсичному свинцю в електроніці
26.08.2024 08:26    160
Іранські хакери атакували Байдена і співробітників Трампа
26.08.2024 06:44    120
«Этот человек от хорошей взятки никогда не откажется» - Камала Харрис ударила Трампа в его самое ядро: коррумпированность
25.08.2024 09:41    206
Новини з іншого світу
25.08.2024 08:42    194
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 