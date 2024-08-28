Новини з іншого світу

Сверхбыстрые зарядные станции для электромобилей внедряются в Европе молниеносными темпами: за 3 года их число выросло более чем в 7 раз.

Telegram могут автоматически удалить с устройств Apple, если его уберут из App Store в рамках судебных решений. Чтобы этого не произошло, требуется изменить настройки.

Alibaba, ByteDance и другие крупные китайские компании стали запускать приложения на базе искусственного интеллекта не только для домашнего рынка, но и для глобальной аудитории, адаптируя свои продукты к различным рынкам.

Alibaba запустила ИИ-модель SeaLLMs, адаптированную для рынков Юго-Восточной Азии. Компания ByteDance, владелец TikTok, представила ряд приложений для потребителей на глобальном рынке, включая ИИ-помощника по дому Gauth, приложение с интерактивными персонажами AnyDoor и платформу для ИИ-ботов Coze. Minimax, один из ведущих китайских стартапов в области ИИ, также запустил приложение Talkie AI для международных пользователей.

Зібрав: facebook.com/annopolsky

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