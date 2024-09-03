Новини з іншого світу

Препарат для снижения веса снижает риск диабета 2 типа на 94 процента в клинических испытаниях. Доказано, что тирзепатид, ингредиент популярного препарата для снижения веса Zepbound, снижает риск развития диабета 2 типа у взрослых с ожирением или избыточным весом, имеющих преддиабет, на целых 94 процента.

Toshiba ожидает, что новая батарея SCiB Nb появится на рынке к 2025 году. Это сверх долговечная, сверх быстро заряжаемая батарея нового поколения, заряжается за 10 мин до 80%. Оно может легко работать при температурах от -30 до +60°C.

Компания Toshiba представила новое автомобильное фотореле, способное выдерживать выходное напряжение до 900 В.

ООН приобрела у компании WASP 3D-принтер для строительства бюджетных домов всего за $1000. Установка может использовать местные материалы, такие как грунт или глина, что делает её идеальной для строительства в труднодоступных местах и решает проблему дефицита жилья в Колумбии. Принтер также способен объединяться с другими для создания целых деревень.

Воскрешение возможно — так заявляет доцент медицины Сэм Парниа после 30 лет исследований. У учёных уже получалось оживлять мозги спустя 14 часов после смерти и их извлечения. А с помощью ряда препаратов получалось запускать и восстанавливать работу сердец, лёгких и других органов. По словам учёного, воскрешение людей — лишь вопрос времени.

Смерть ОБРАТИМА — английские ученые пришли к выводу, что воскрешение больше не является фантастикой. Мозг можно спасти даже спустя несколько часов или дней после смерти, а с помощью специальных аппаратов и препаратов — оживить мертвых. Это доказывают эксперименты профессоров из Йельского университета на свиньях. По словам ученых, вскоре произойдет пересмотр самого понятия «смерть», и она будет считаться просто повреждением, которое можно исправить.

На этой неделе разработчики криптобиржи Coinbase совершили первую криптовалютную транзакцию между ИИ - сообщил генеральный директор биржи. Один ИИ-агент приобрел ИИ-токены у другого за цифровые активы. Теперь ИИ может использовать USDC на блокчейне Base для транзакций с людьми или другими ИИ.

Google выпустил Custom Gems - новую функцию, позволяющую настраивать Gemini для создания собственных экспертов по искусственному интеллекту в любой желаемой теме. В ближайшие дни новая модель генерации изображений Imagen 3 будет внедрена в Gemini, Gemini Advanced, Business and Enterprise.

Зібрав: facebook.com/annopolsky

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