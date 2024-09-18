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Новини з іншого світу

Новини з іншого світу

Производство электроэнергии из ВИЭ в Германии во 2 кв. 2024 года - 62,9%

Продажи электромобилей и гибридов в Китае впервые превысили 1 млн за месяц в августе.

Спрос на нефтепродукты в Китае достиг пика в 2023 году и, по прогнозам, будет снижаться на 1,1% в год в период 2023-2025 гг, а в последующие годы падение ускорится.

Корейцы создали стекло, которое заряжает гаджеты — приклеил его вместо защитного стекла, и твой смартфон заряжается от света и без проводов.

GPT-5 будет называться Орион и выйдет ориентировочно в декабре.

В Южной Корее создали нейросеть для предсказания преступлений в реальном времени — точность 82,8%. Dejaview сканирует людей по камерам, учитывает время, место и старые данные. Уже тестируется в аэропортах и на массовых мероприятиях. Если всё пойдёт по плану, в 2025 году можно будет купить такого «оракула».

Новый чип ИИ опережает Nvidia, AMD и Intel на милю благодаря в 20 раз более высокой скорости и более чем 4 триллионам транзисторов. На рынке оборудования для искусственного интеллекта происходит сейсмический сдвиг вызванный новым претендентом: Cerebras Systems. Недавно стартап из Калифорнии объявил о запуске Cerebras Inference, новаторского решения, которое, как утверждается, в 20 раз быстрее графических процессоров Nvidia (NVDA).

Представлена новая ультразвуковая технология разрушения камней в почках. Новая технология представляет собой усовершенствованную версию ударно-волновой литотрипсии, которая на данный момент является наиболее эффективным неинвазивным методом лечения мочекаменной болезни. Пилотные клинические исследования показали, что за один или несколько сеансов у большинства пациентов удавалось полностью разрушить камни и вывести их из организма.

ChatGPT-o1 гораздо умнее 90% населения планеты. Нейронка прошла норвежский IQ-тест Mensa и результат, мягко говоря, впечатлил. А ведь модель умеет самообучаться и что же будет через пару месяцев, лет?

GPT-o1 — помощник в медицине. GPT-o1 назначает правильное лечение гораздо чаще других популярных нейронок. Количество ошибок нейронки уже сопоставимо с количеством ошибок специалиста-человека! С развитием технологий часть рядовых врачей будет вытеснена искусственным интеллектом — выполнять же простые задачи смогут нейронки.

Кай-Фу Ли (бывший глава Google в Китае) заявил, что китайские модели искусственного интеллекта отстают от американских на 6-9 месяцев, но прогнозирует, что китайские приложения искусственного интеллекта будут распространяться быстрее, чем в США, к началу следующего года.

Зібрав: facebook.com/annopolsky

Новости портала «Весь Харьков»

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