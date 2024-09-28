Новини з іншого світу

● Новый метод дефибрилляции повышает шансы выжить при остановке сердца на 250%. Согласно исследованию, размещение дефибрилляторов на груди и спине вместо расположения только на груди увеличивает шансы на выживание при внезапной остановке сердца.

● Intel замораживает строительство завода полупроводников в Польше, под Вроцлавом на 2 года. Такое же решение и по заводу в Германии.

● Radian Aerospace успешно завершила наземные испытания прототипа космического самолёта. Компания приблизилась к созданию космолёта — многоразового космического аппарата, который может взлетать с аэродрома, выходить в открытый космос, а затем приземляться на взлётно-посадочной полосе, как обычный самолёт. Экономика проекта также выглядит весьма перспективно: подобный многоразовый космический аппарат мог бы совершать полёты в космос практически ежедневно или даже чаще и выводить на орбиту больше полезной нагрузки, чем классические ракеты-носители. Руководители компании планируют начать полномасштабные полёты космолёта Radian One в 2028 году.

● Google объявил о значительных обновлениях моделей Gemini, включая повышение производительности, снижение затрат и повышение доступности для разработчиков. Google выпустил две новые модели: Gemini-1.5-Pro-002 и Gemini-1.5-Flash-002 для выполнения различных задач, включая 20% увеличение производительности в части математических способностей.

Цены на Gemini 1.5 Pro были снижены более чем на 50% как для ввода, так и для вывода по запросам под 128 тыс. токенов.

Модели могут похвастаться в 2 раза более быстрым выводом данных и в 3 раза меньшей задержкой по сравнению с предыдущими версиями, а также улучшенными возможностями понимания долгосрочного контекста и зрения.

Зібрав: facebook.com/annopolsky

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