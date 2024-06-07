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Nvidia випередила Apple та посіла друге місце у рейтингу найдорожчих компаній світу

Nvidia випередила Apple та посіла друге місце у рейтингу найдорожчих компаній світу

Компанія Nvidia, яка зосереджується на виробництві чіпів для технологій ШІ, у середу досягла рекордної вартості свого капіталу, перевищивши позначку $3 трильйони та випередивши компанію Apple.

Про це йдеться в повідомленні Reuters.

«Зростання ринкової вартості Nvidia вище вартості Apple вказує на зміни в Силіконовій долині, де раніше домінувала компанія Стіва Джобса з моменту випуску iPhone у 2007 році»,- зазначається в повідомленні.

При цьому зауважується, що акції Nvidia зросли на 5,2% до $1224,40, що підвищило вартість усієї компанії до $3,012 трильйона. Ринкова капіталізація Apple минулого разу становила $3,003 трильйона після того, як її акції зросли на 0,8%.

Таким чином, Nvidia стала другою найдорожчою компанією у світі – на першому місці поки залишається Microsoft, вартість якого оцінюється в $3,15 трильйона. Водночас аналітики ринку не виключають, що Nvidia, яка зараз заробляє гроші передусім на штучному інтелекті, може обійти і Microsoft.

Джерело: ukrinform.ua

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