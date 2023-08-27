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Объявленная "дедолларизация планеты" идёт по плану.

Объявленная дедолларизация планеты идёт по плану.

Доллар составляет около 50% (46%) всех мировых сделок.

Евро тенденциозно падает, что, собственно, было сказано в первые же недели войны, когда европейская промышленность стала перекидываться в Северную Америку и теперь реализуется под чутким контролем США.

В рамках БРИКС обсуждение "единой валюты" провалилось и пока страны хранят идею "торговать в национальных валютах". Юань, который стремился к денежной экспансии, составляет 3% мирового рынка.

https://t.me/cynic2020/8118

Новости портала «Весь Харьков»

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