Доллар составляет около 50% (46%) всех мировых сделок.

Евро тенденциозно падает, что, собственно, было сказано в первые же недели войны, когда европейская промышленность стала перекидываться в Северную Америку и теперь реализуется под чутким контролем США.

В рамках БРИКС обсуждение "единой валюты" провалилось и пока страны хранят идею "торговать в национальных валютах". Юань, который стремился к денежной экспансии, составляет 3% мирового рынка.

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