«Счет» за войну: правительство рф засекретило в бюджете рекордную сумму

российские власти продолжают наращивать секретные расходы федерального бюджета, скрывая гигантский «счет» за войну с Украиной, которая уже обошлась налогоплательщикам в 10 трлн рублей и будет стоить еще 11 трлн по итогам текущего года.

Секретная часть бюджета рф в 1,8 раза превысила траты на поддержку национальной экономики, почти в 5 раз — расходы на здравоохранение и образование и в 91 раз — ассигнования на систему ЖКХ.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/34610

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