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Ощадбанк домігся у Верховному Суді скасування судових рішень, за якими Укртелеком мав право не сплатити банку понад 1 млрд. грн.

Ощадбанк домігся у Верховному Суді скасування судових рішень, за якими Укртелеком мав право не сплатити банку понад 1 млрд. грн. Верховний Суд постановою від 17 липня 2018 року частково задовольнив касаційну скаргу Ощадбанку та скасував рішення господарського суду м. Києва від 27.11.2017 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 10.04.2018 про розірвання договору купівлі-продажу облігацій, укладеного між банком та Укртелекомом, на суму понад 1 млрд. грн.

Таким чином, Ощадбанк набув право на примусове стягнення з Укртелекому заборгованості за договором купівлі-продажу облігацій на суму 1,1 млрд. грн. Відповідний позов банку знаходиться на розгляді господарського суду м. Києва.
Довідка. 15.09.2015 між Укртелекомом та Ощадбанком було укладено договір №6026-ДД/2015, згідно з яким банк зобов’язався передати у власність Укртелекому, а останній зобов’язався не пізніше 15.03.2017 прийняти та оплатити облігації ТОВ «ЕСУ» (власник контрольного пакета акцій Укртелекому) серії С в кількості 1 000 000 шт. за ціною 1 млрд. грн. плюс накопичений купонний дохід за облігаціями на дату продажу. В серпні 2017 року, з метою уникнення виконання зобов’язань за договором шляхом сплати банку більше 1 млрд. грн., Укртелекомом до господарського суду м. Києва було подано позовну заяву про розірвання договору та визнання зобов’язань за договором припиненими. Суди першої та апеляційної інстанції задовольнили позов. 17.07.2018 за касаційною скаргою банку судові рішення було скасовано та справу направлено на розгляд до суду першої інстанції.
Ліцензия НБУ № 148 от 05.10.2011 г.

Прес-служба Ощадбанку

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Темы: Ощадбанк

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