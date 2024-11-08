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Перемога Трампа збільшила статки найбагатших людей світу на рекордні $64 млрд

Перемога Трампа збільшила статки найбагатших людей світу на рекордні $64 млрд

Статок 10 найбагатших людей світу за день рекордно зріс після того, як Дональд Трамп виграв другий строк на посаді президента США.

Чиста вартість активів мільярдерів на чолі з Ілоном Маском з Tesla, найбагатшою людиною у світі, зросла на $63,5 млрд 6 листопада, згідно з індексом мільярдерів Bloomberg. Один тільки Маск додав $26,5 млрд. Джефф Безос із Amazon.com та Ларрі Еллісон із Oracle також опинилися серед лідерів зростання. Це найбільший денний приріст із моменту початку ведення індексу Bloomberg у 2012 році.

Перемога Трампа збільшила статки найбагатших людей світу на рекордні $64 млрд

Основна частина приросту станів забезпечена зростанням вартості акцій у США. Фондовий ринок вважає, що Трамп після повернення до Білого дому реалізовуватиме програму, що сприятиме зниженню податків та зменшенню регулювання. Індекс S&P 500 підскочив на 2,5%, що стало найкращим показником після виборів в історії, тоді як долар подорожчав щодо інших валют. Акції Tesla у Нью-Йорку зросли на 15% 6 листопада, збільшивши приріст за останній рік до 32%.

Лише один із десяти найбагатших людей світу мешкає за межами США –Бернар Арно, голова LVMH.

Крім Маска, інші лідери зростання – криптомільйонери. Статок Браяна Армстронга, співзасновника та генерального директора криптобіржі Coinbase, зріс на 30% до $11 млрд. Статок Чанпена Чжао, засновника Binance, найбільшої у світі криптобіржі, зріс на $12,1 млрд, до $52,7 млрд.

Источник: thepage.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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