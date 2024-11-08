"Народилася нова зірка". Що Маск отримає від перемоги Трампа

Повернення Дональда Трампа в Білий дім також може стати великою перемогою для одного з його найвідоміших прихильників - Ілона Маска.

Маск - найбагатша людина у світі, він керує компанією-виробником ракет SpaceX, виробником електромобілів Tesla та компанією Neuralink, що займається розробкою мозкових мікросхем.

Ніч виборів він провів разом із Трампом на його курорті Мар-а-Лаго у Флориді, і був присутній під час оголошення результатів.

"Народ Америки сьогодні ввечері дав @realDonaldTrump кришталево чіткий мандат на зміни", - написав Маск у соцмережі X, якою він також володіє, коли перемога Трампа почала здаватися вже майже безсумнівною.

Трамп також виділив Маска у своїй переможній промові, й кілька хвилин хвалив його компанію Space X та те, як Маск допоміг "Старлінками" жителям Північної Кароліни, які постраждали від урагану "Хелен".

"Ми маємо нову зірку, народилася зірка - Ілон", - заявив він під оплески та вигуки натовпу.

"Цей хлопець - супергеній, ми маємо захищати наших геніїв, їх у нас не так багато", - додав Трамп.

Співпраця Маска з обраним президентом також підвищила вартість акцій його виробника електромобілів Tesla, а разом з цим і його чистий капітал, який зараз оцінюють у 290 мільярдів доларів.

Маск підтримав республіканців майже одразу після замаху на Трампа в Батлері, штат Пенсильванія, у липні.

Раніше він називав себе "політично поміркованим", але напередодні президентських виборів 2024 року заявив: відчуває, що не має іншого вибору, окрім як підтримати Трампа як кандидата від Республіканської партії.

Він часто висловлював занепокоєння щодо підходу адміністрації Байдена до імміграції та економіки, і стверджував, що свобода слова опиниться під загрозою з наступним президентством демократів.

Як один із найважливіших спонсорів новообраного президента, технічний мільярдер пожертвував понад 119 мільйонів доларів на фінансування комітету Super PAC, спрямованого на переобрання Трампа.

Він також провів останні тижні перед виборами, організовуючи заходи з агітації виборців, що включали щоденну роздачу 1 мільйона доларів виборцям у хитких штатах.

Ці роздачі стали предметом судового оскарження, хоча пізніше суддя постановив, що вони можуть тривати.

Маск підтримав Трампа своїм ім’ям, грошима та платформою - і з його переобранням може отримати багато чого взамін.

Обраний президент заявив, що на другий термін він запросить Маска до своєї адміністрації, щоб той допоміг усунути марнотратство уряду.

Маск назвав свою потенційну роль "Департаментом ефективності уряду" або DOGE (Department of Government Efficiency) - за сумісництвом це мем та криптовалюта, яку він популяризував.

Бізнесмен також може отримати вигоду від президентства Трампа через SpaceX, яка вже домінує в бізнесі надсилання урядових супутників у космос.

Маючи близького союзника в Білому домі, Маск міг би спробувати ще більше заробити на цих зв’язках з урядом.

Маск критикував конкурентів, зокрема Boeing, за структуру їхніх державних контрактів, яка, на його думку, не стимулює завершувати проєкти в межах бюджету та вчасно.

SpaceX також перейшла до створення супутників-шпигунів саме тоді, коли Пентагон і американські шпигунські агентства, здається, готові інвестувати в них мільярди доларів.

Тим часом Tesla також може отримати переваги від нової адміністрації, яка, за словами Трампа, буде мати "найнижчий регуляторний тягар".

Ціна акцій Tesla після новин про перемогу Трампа підскочила більш ніж на 12%.

Буквально минулого місяця агентство США, яке відповідає за безпеку дорожнього руху, заявило, що вивчає програмні системи Tesla для самостійного керування автомобілем.

Маска також критикували за те, що нібито намагався перешкодити працівникам Tesla об'єднуватися в профспілки. Об’єднані працівники автомобільної промисловості висунули звинувачення проти Трампа та Маска в недобросовісній практиці після того, як вони під час розмови на X обговорили, що Маск нібито звільняє страйкарів.

Трамп також пообіцяв знизити податки для корпорацій і багатих.

Це ще одна обіцянка, виконання якої може порадувати Маска.

Хто такий Ілон Маск

Ілон Маск народився у 1971 році у Преторії, Південна Африка.

Він рано виявив свої підприємницькі здібності, продаючи зі своїм братом домашні шоколадні великодні яйця, а у віці 12 років вже розробив свою першу комп’ютерну гру.

Своє дитинство він називав важким і казав, що на нього вплинуло розлучення батьків, знущання в школі та труднощі з соціалізацією через синдром Аспергера.

За першої нагоди він поїхав з дому в коледж і переїхав до Канади, а потім до США, де вивчав економіку та фізику в Університеті Пенсильванії, що належить до Ліги Плюща.

Після вступу до аспірантури з фізики в Стенфордському університеті Маск швидко кинув навчання та заснував два технологічні стартапи у 1990-х роках. Це була фірма з розробки програмного забезпечення та компанія з онлайн-банкінгу, яка згодом стала PayPal. У 2002 році її продали eBay за 1,5 мільярда доларів.

Він вклав свої статки у нову ракетну компанію SpaceX, яку він прагнув зробити економічно ефективною альтернативою NASA, і нову компанію з виробництва електромобілів Tesla, де він очолював правління, поки не став виконавчим директором у 2008 році.

Серед його останніх бізнес-проєктів - поглинання платформи соціальних мереж Twitter у жовтні 2022 року, яку він перейменував на Х.

Bloomberg називає його найбагатшою людиною світу, оцінюючи його статки приблизно в 290 мільярдів доларів.

Маск був одружений тричі - його першою дружиною була Джастін Маск (2000-2008), а вдруге та втретє він одружився з однією й тією самою жінкою - британською акторкою Талулою Райлі. Їхній перший шлюб тривав з 2010 до 2012 року, а другий - з 2013 по 2016.

Він має 12 дітей: шістьох від першої дружини, трьох від канадської співачки Граймс і трьох від Шивон Зіліс, яка є директоркою компанії Neuralink.

Після народження близнюків із Зіліс Маск написав твіт: "Роблю все можливе, щоб допомогти впоратися з кризою населення".

Ілон Маск та війна в Україні

На початку повномасштабного вторгнення росії в 2022 році Маск підтримав Україну і надав українському уряду доступ до своєї системи супутникового інтернету Starlink, що викликало обурення в рф.

Партія терміналів Starlink прибула до України вже на початку березня - після того, як міністр цифрової трансформації країни Михайло Федоров звернувся до гендиректора SpaceX з проханням підключити країну до супутникового інтернету.

Також після російського вторгнення в Україну Маск розпочав активні інтернет-баталії у соцмережах з кремлем - зокрема 14 березня опублікував твіт, у якому напряму запропонував Володимиру путіну дуель.

"Цим я кидаю виклик Володимиру путіну на поєдинок. Ставка - Україна", - написав американський інженер англійською. І затегавши офіційний акаунт кремля, вже російською додав: "Чи погоджуєтесь ви на цей бій?"

Однак невдовзі він викликав обурення українців - після того, як у жовтні 2022 року вирішив поділитися у твіттері своїми роздумами щодо того, як досягти миру в Україні, та розмірковуваннями про те, як може завершитися війна.

Серед його пропозицій було провести новий референдум на окупованих росією територіях під егідою ООН, віддати Крим росії та забезпечити його водопостачання, а Україні ж Маск запропонував мати нейтральний статус.

На цьому він не зупинився, і за кілька днів Маск виклав мапу голосування на виборах в Україні у 2012 році та заявив, що "більшість України однозначно хоче бути частиною України, але деякі східні частини мають російську більшість і віддають перевагу росії".

Згодом він також робив багато інших суперечливих заяв.

Джерело: bbc.com

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