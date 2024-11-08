Посол Австралії у США після перемоги Трампа повидаляв свої коментарі про нього у соцмережах

Після перемоги на виборах у США Дональда Трампа та Республіканської партії посол Австралії у Вашингтоні Кевін Радд видалив свої коментарі про новообраного президента, заявивши, що вони не відображають точку зору австралійського уряду, пише Reuters.

Як йдеться у заяві Радда, розміщеній на його офіційному сайті, коментарі щодо Трампа він робив раніше як керівник американського аналітичного центру.

Один з видалених коментарів був опублікований у 2020 році. У дописі Кевін Радд описав Трампа як «найбільш деструктивного президента в історії».

«З поваги до посади президента Сполучених Штатів і після обрання президента Трампа посол Радд видалив ці коментарі зі свого особистого веб-сайту та каналів у соціальних мережах», – йдеться в заяві.

Радд зробив це з метою «усунути можливість неправильного тлумачення коментарів як таких, що відображають його позицію як посла і, відповідно, погляди австралійського уряду».

Міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг у четвер заявила, що лівоцентристський уряд на чолі з Ентоні Альбанезе впевнений у своєму альянсі зі Сполученими Штатами, їх найбільшим партнером у сфері безпеки, зокрема і в угоді AUKUS, згідно з якою Австралія у найближчі десять років купуватиме у Сполучених Штатів атомні підводні човни.

В інтерв’ю на радіо та телебаченні Вонг сказала, що зустрічалася з Майклом Макколом, який запевнив її у двопартійній підтримці AUKUS.

Відповідаючи на питання про коментарі Радда в інтерв’ю британському телебаченню в березні, Трамп сказав, що Радд «не надто розумний» і назвав його «огидним».

«Якщо це так, він там недовго», – сказав Трамп.

Вонг, у свою чергу, сказала, що цінує здатність Радда працювати з республіканською адміністрацією.

До свого призначення послом у США в 2023 році Радд був виконавчим директором мозкового центру Asia Society в Нью-Йорку.

Джерело: zn.ua

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