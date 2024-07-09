Перевозка российской нефти резко подешевела вопреки санкциям

России удалось на треть снизить стоимость доставки нефти в Азию, несмотря на санкции, которые США, а в последнее время также Великобритания и Евросоюз ввели против десятков занимающихся перевозкой танкеров. Сократился даже размер скидки, которая увязывается с влиянием санкций. В результате у экспортирующих нефть компаний остается больше денег, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные агентства Argus Media.

По его данным на начало июля, доставка нефти Urals из Новороссийска на север Китая обходится в $7,2 на 1 баррель, что на $3,2 меньше, чем в начале апреля. Это самая низкая стоимость с октября 2023 г., когда США начали вводить санкции непосредственно против танкеров и владеющих ими компаний за нарушение требования о соблюдении ценового потолка для российской нефти. Цена нефти Brent в конце октября 2023 г. и начале июля 2024 г. находится примерно на одном уровне (около $87 за баррель).

Совокупная стоимость доставки нефти с Балтики в Индию снизилась с $7,4 в апреле до $4 за баррель в начале июля, по данным Argus.

После первых санкций против отдельных танкеров США также ввели их в отношении «Совкомфлота», что на некоторое время заставило индийские НПЗ перестать принимать любые суда компании. Но постепенно доставка возобновилась.

Попавшие в американский черный список суда до недавнего времени не занимались перевозкой, однако в конце апреля одно из них, «Приморье» (SCF Primorye), приняло нефть в Новороссийске и в начале июня около Сингапура перегрузило ее на старый танкер с непонятным владельцем и страховщиком.

В середине июня свои первые санкции против российских судов ввели Великобритания и ЕС.

Стоимость доставки снова может вырасти на некоторое время. Низкие ставки фрахта в сочетании с высокой ценой Brent (более $85 за баррель) и минимальным дисконтом на Urals заставляют нефтяные компании «максимизировать прибыль через наращивание экспорта, толкая ставки [фрахта] вверх», говорится в отчете Центра ценовых индексов, сообщает РБК. Поэтому в последнюю неделю июня стоимость фрахта из Новороссийска начала расти впервые с мая, хотя ставки из портов Балтики до Западной и Восточной Индии пока еще снижаются, отмечается в отчете.

По расчетам Argus, расходы перевозчиков, непосредственно связанные с санкциями, сократились с апреля по начало июля на $4 до всего лишь $2,8 за баррель. Цена Urals при отгрузке в портах Балтийского и Черного морей составляет около $75 за баррель, что значительно выше ценового потолка в $60.

Около 800 танкеров, которые ранее страховались у западных фирм, входящих в Международную группу клубов страхования ответственности судовладельцев (International Group of P&I Clubs), перешли в теневой флот, а добросовестность тех трейдеров, что с ними еще работают, и соблюдение ими ценового потолка страховщики фактически не могут проверить, констатировала группа в апреле.

Джерело: nigroll.com

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