Плохие новости для России. Турция избавляется от энергетической зависимости

На фоне сообщений о том, что «Газпром» теряет рынок газа Турции, которая еще недавно была вторым крупнейшим клиентом после Германии, пришла неожиданная новость, которая может окончательно перевернуть «шахматную доску» Кремля, который долгое время использовал нефть и газ в качестве энергетического оружия в развязанной им гибридной войне.

Напомним, что Турция фактически отказалась от российского газа. По данным ФТС, в июне в Турцию было прокачано всего 2 миллиона кубометров газа - в 1127 раз меньше, чем в январе, и 585 раз меньше, чем в тот же месяц год назад.

Фактически поставки остановились. На турецкий рынок пришлось 0,01% от общего экспорта «Газпрома», который составил 11 млрд кубометров. Российский газ Турция заменяет сырьем из Азербайджана, который с марта удерживает статус крупнейшего поставщика в страну.

Таким образом «Турецкий поток», который еще совсем недавно торжественно открывали Путин и Эрдоган и который обошелся России в 7 млрд. долларов, «вылетели в трубу» в буквальном смысле этого слова.

А после того, как в пятницу 21 августа Эрдоган объявил, что Турция обнаружила крупнейшие в мире запасы природного газа в Чёрном море объёмом 320 млрд кубометров, становится ясно, что надежды России на газовые деньги и влияние рухнули окончательно и бесповоротно.

The Hürriyet Daily News цитирует Эрдогана, который заявил, что первоначальные данные свидетельствуют о том, что это месторождение является частью ещё более крупных запасов, находящихся на той же территории, подчеркнул турецкий президент.

Турция, сильно зависящая от зарубежных энергоресурсов, уже давно, с начала 2010-х годов, занимается разведкой запасов углеводородов в Чёрном и Средиземном морях с помощью технологии глубоководного бурения. Она ускорила свои геологоразведочные работы после строительства и запуска в строй трёх буровых судов «Явуз», «Кануни» и «Фатих» в рамках новой энергетической политики, начатой в 2017 году.

«Мы провели девять глубоководных буровых работ, и в ходе последней из них мы смогли добиться успеха благодаря нашему буровому судну «Фатих», — рассказал Эрдоган.

Несмотря на то, что объём обнаруженного в регионе природного газа составляет около 320 млрд кубометров и может удовлетворять потребности Турции только в течение примерно 10 лет, Эрдоган сказал, что данные, собранные в результате испытаний и исследований, указывают на большую вероятность обнаружения в этом же районе более крупных запасов природного газа.

Как отмечается в статье, министр энергетики Фатих Дёнмез подтвердил слова Эрдогана. По его словам, сейсмические данные показывают, что ниже находятся ещё два слоя со схожей структурой и что в этом районе будет обнаружено больше газа.

Следующим шагом, который предпримет Турция, будет подготовка дорожной карты для определения модели добычи и начала строительства, заявил министр, озвучив цель «предоставить природный газ, открытый у Чёрного моря, для общественного пользования в 2023 году».

По словам Эрдогана, открытие газового месторождения выводит Турцию в высшую лигу в том, что касается энергетики. Следующей целью страны после обнаружения запасов газа в Чёрном море является поиск месторождений углеводородов в Средиземном море, где Турция вступила в конфликт с Грецией и Францией.

Он также сообщил, что третье буровое судно «Кануни» начнёт работы в регионе в конце 2020 года, после того как будет завершено его техническое обслуживание.

«Мы собираемся ускорить наши работы в Средиземном море в конце этого года. Мы надеемся сообщить ещё одну хорошую новость из Средиземноморья, — сказал Эрдоган, пообещав, что Турция не прекратит свои усилия до тех пор, пока не станет нетто-экспортёром энергоносителей. — Мы полны решимости полностью уладить нашу энергетическую проблему».

Говоря о продолжающемся противостоянии с Грецией из-за притязаний обеих стран на континентальный шельф в Средиземном море, Эрдоган заявил, что Турция продолжит поисковые работы. «Все, кто выступает против нас в этом вопросе, особенно Греция, знают, что мы правы», — подчеркнул он, призвав ЕС не сбивать никого с толку, выдавая «бессмысленные карты» континентальных шельфов стран.

Эрдоган также призвал ЕС не «портить» Грецию продолжающимся спором в регионе.

Министр финансов и казначейства Турции Берат Албайрак заявил, что обнаружение месторождения природного газа окажет важное влияние на турецкую экономику. «Для Турции начинается новая эра, когда проблема дефицита по текущему счёту будет снята с повестки дня благодаря обнаружению природного газа в Чёрном море», — сказал он.

В свою очередь, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу написал в Twitter, что Турция стала ведущим игроком в области энергетики. «Благодаря хорошим новостям, которые дал сегодня президент Эрдоган, мы сделали огромный шаг на пути к полной независимости. Турция становится плеймейкером и в области энергетики! Цель 2023!» — заявил министр.

Превращение Турции из потребителя энергоресурсов в экспортера сильно ударит по России, т.к. Турция была не только рынком сбыта российского газа, но и важным энергетическим коридором на рынок Европы в условиях серьезных проблем с проектом «Северного потока» и Украиной. Теперь закрывается и эта дверь.

Утрата энергетических рычагов ведет за собой и утрату политического влияния Кремля, т.к. «мудрый» Путин сделал ставку на нефть и газ, не учтя того факта, что мир меняется очень быстро.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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