Путин поручил распилить деньги Роскосмосу. Снова

Путин поручил Роскосмосу и АСИ к декабрю рассмотреть вопрос о создании космических аппаратов для предельно низких орбит - до 200 км, сообщили в Кремле.

После провала "Луны" и успешной высадки Индии на Луне (в общем-то предопределило отставание России на десятилетие в космической гонке - в эру, когда космическая гонка становится доминантной отраслью на 3 десятилетия) Путин решил потратить миллиарды на разработку космических аппаратов, которые будут летать на предельно низких высотах.

Так и вижу этот разговор:

- У нас "Луна" разбилась.

- Из-за чего.

- Из-за внештатной ситуации.

- Какой?

- Е*нулась в Луну.

- Понятно. Тогда постройте штуковину, которая до Луны не долетит.

- На какую высоту ориентироваться?

- На низкую.

- Насколько низкую?

- Предельно низкую.

Вообще есть нюанс: сначала для космического аппарата выбирают цель, а затем под эту цель подгоняют характеристики аппарата (в том числе орбиту).

Путин ничего о цели не говорил, лишь об орбите, а это значит, что проект изначально не имеет цели, а значит цель будут подгонять под высоту.

А это значит, что аппарат не будет выполнять никакой цели, потому как конструкция начнется с орбиты. Что он будет делать на той орбите - не важно.

Короче, Путин поручил распилить деньги Роскосмосу.

Это приятно. Деньги будут идти не на ракеты, а в кошельки тех, кто это чудо собирается строить.

Но вектор важный: на старте новой гонки вооружений и потенциалов (расширение БРИКС) Россия провалила космическую программу, потеряв все даже советские разработки.

На одного конкурента меньше. Это также приятно.

Индия развивает полностью автономный (национальный) проект - вообще без привлечения иностранцев. Так что потенциал у них хороший, хоть это и первая удачная попытка.

Китай с Си так заигрывается в геополитику, что наукоёмкие сферы начинают проседать. Похоже, что Винни-Пух решил поиграть в Чапаева, что полностью противоречит духу "выжидающего" Пекина. Пытаясь форсировать события, Си загнал Китай в ловушку "потолка развития", а сам Винни застрял в дупле собственных амбиций. Так что либо амбициям придется худеть, либо Си оставаться в дупле "до лучших времён".

Но на "пике" развития Си ещё умудрился не собрать сливки, а лишь уцепиться за корону.

Джерело: https://t.me/cynic2020/8116

Новости портала «Весь Харьков»