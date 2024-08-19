Российская космическая программа проигрывает Новой Зеландии

В космической гонке 2024 года Новая Зеландия неожиданно обошла Россию, заняв лидирующие позиции. Космодром Махия в Новой Зеландии осуществил уже 10 успешных запусков, в то время как российские пусковые площадки смогли отправить в космос лишь 8 аппаратов. Это особенно заметно на фоне результатов 2023 года, когда космодром Восточный провел всего 3 запуска, тогда как его новозеландский аналог — целых 7.

Оба космодрома начали свою деятельность в 2016 году, но теперь Новая Зеландия уверенно закрепляет свои позиции среди лидеров мировой космической индустрии.

Путин выбрал другие ракеты. Прости, Юра.

Джерело: https://t.me/AteoGo/32485

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