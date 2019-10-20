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"Сепар в сметане": необычные консервы от винницкого ветерана "прорекламировали" на российском ТВ

Сепар в сметане: необычные консервы от винницкого ветерана прорекламировали на российском ТВ

Креативное "кулинарное изобретение" винницкого ветерана русско-украинской войны и общественного активиста Александра Грамарчука (позывной "Гром"), вызвал бурную реакцию российских пропагандистов

Речь идет о мясных консервах, на которые "Гром" клеит крафт-этикетки с названием продукта: например, "Сепар в сметане". В ассортименте, который предлагает ветеран, также "Сепар в масле" и "Снегирь православный" ( "с мощами Кобзона" - уточняется на этикетке), рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на портал Vежа.

Сепар в сметане: необычные консервы от винницкого ветерана прорекламировали на российском ТВ

Сепар в сметане: необычные консервы от винницкого ветерана прорекламировали на российском ТВ

Фотографии шуточных консервов быстро разлетелись по сети и в конце концов добрались до российского государственного телевидения. Так, известная пропагандистка Ольга Скабеева на своем ток-шоу показала короткий проморолик "Сепар в сметане", назвав инициативу украинского военного "полным идиотизмом".

"Как с такими людьми разговаривать о мире - решительно непонятно", - жалуется Скабеева.

"Идея была спонтанная... В банках это на самом деле свинина тушеная высшего сорта от одного из производителей этого продукта. Я оформляю продукт, как сувенирную продукцию, не забыв указать состав продукта, срок хранения, калорийность и т.д.", - говорит он.

Ветеран объясняет, что для него это не бизнес (поскольку разницы между себестоимостью консервов и ценой почти нет), а продолжение деятельности против России. Теперь информационной.

Источник: espreso.tv

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