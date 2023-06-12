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Сорос уходит из бизнеса

Сорос уходит из бизнеса

92-летний Джордж Сорос объявил об отходе от дел. Управление своей бизнес-империей, стоящей 25 миллиардов долларов, предприниматель и филантроп передал своему 37-летнему сыну, Александру (Алексу) Соросу.

Сорос-старший отметил, что раньше он не хотел, чтобы контроль над головной компанией OSF перешел к кому из его пятерых детей. “Однако Алекс это заслужил”, сказал миллиардер.

Сам Александр Сорос сказал, что он более политически активен, чем его отец, поддерживающий либеральные инициативы по всему миру. В этой связи новый глава семейной финансовой империи отметил, что, он, в частности, продолжит спонсировать американских политиков, придерживающихся левых взглядов. В прошлом году Сорос-страший выделил полтора миллиарда долларов на поддержку правозащитных групп во многих странах мира, через свой фонд “Открытое общество”.

Ультраправые во всем мире считают Сороса-старшего символом еврейского заговора, призванного взять под контроль весь мир. В минувшем месяце мы сообщали о скандале, вызванном выпадом в адрес филантропа со стороны Илона Маска. Последний, в частности, выложил в “Твиттере” сообщение следующего содержания: “Сорос напоминает мне Магнето”.

Тем самым Маск сравнил 92-летнего миллиардера еврейского происхождения, пережившего Катастрофу, со злодеем из вселенной “Марвел”, который в комиксе зачастую показан противником всего человечества. Настоящее имя этого персонажа – Макс Эйзенхардт, также известный как Эрик Магнус Леншерр. Он, как и Сорос, также выжил в Холокосте. Основанием для выпада стал тот факт, что хедж-фонд Сороса продал все акции компании “Тесла”, которая, как и “Твиттер”, принадлежит Илону Маску.

Джерело: nigroll.com

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