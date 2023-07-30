SpaceX произвела свой 51-й космический запуск в 2023 году, который стал 250-м успешным запуском компании.

Ракета Falcon Heavy успешно вывела на орбиту Jupiter-3. Размером он со школьный автобус, весит 9,2 тонны и является крупнейшим и наиболее тяжелым геостационарным спутником из всех, что когда-либо запускались.

После отделения от центрального блока ускорители B1064 и B1065 вернулись на Землю и успешно приземлились на площадки LZ-1 и LZ-2 на Мысе Канаверал.

Сам Jupiter 3 предназначен для высокоскоростного подключения к интернету пользователей из США, Канады, Мексики и Южной Америки.

После выхода на орбиту и расправления солнечных батарей длина спутника составит 40,7 метра.

Максимальная пропускная способность аппарата составит 500 гигабит в секунду, чтобы пользователи не экономили мобильный интернет))

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