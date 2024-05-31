Трамп розглядає роль радника Білого дому для Ілона Маска

Згідно з новим звітом Wall Street Journal, Дональд Трамп висунув можливу роль радника для технологічного мільярдера Ілона Маска, якщо він знову займе Білий дім наступного року.

Двоє чоловіків, між якими колись були напружені стосунки, мали кілька телефонних дзвінків на місяць, починаючи з березня, оскільки Трамп намагався залицятися до потужних донорів, а Маск шукав вихід для своїх політичних ідей, пише газета з посиланням на кілька анонімних джерел, знайомих з їхніми розмовами. Маск і Трамп познайомилися в березні в маєтку мільярдера Нельсона Пельца. Відтоді вони обговорювали різні політичні питання, включно з питаннями імміграції, про які Маск активно говорив останніми місяцями.

«Америка впаде, якщо спробує поглинути світ», — написав Маск у березні.

Маск заявив, що не збиратиметься жертвувати жодній з президентських кампаній на цих виборах, але, як повідомляється, сказав Трампу, що планує організувати зібрання, щоб відмовити багатих і впливових союзників від підтримки Джо Байдена в листопаді.

Лише кілька років минуло з того часу, як Маск і Трамп обмінювалися образами. На мітингу в 2022 році Трамп назвав Маска «ще одним фігням». Водночас Маск написав у Твіттері, що Трамп повинен «повісити капелюх і плисти на захід».

Маск недовго працював у бізнес-консультаційній групі Білого дому Трампа на початку його президентства, але Маск покинув цю посаду після того, як Трамп вивів США з Паризької кліматичної угоди в 2017 році.

Тепер відносини начебто пом'якшилися. Коли у 2022 році Маск придбав Twitter, перейменувавши його на X, він відновив обліковий запис Трампа. Відтоді Маск попросив Трампа бути більш активним на X, як повідомляє Journal, хоча Трамп в основному був лояльним до своєї платформи Truth Social.

У березні, після зустрічі з Маском в маєтку Пельца, Трамп сказав CNBC: «Я дружив з ним протягом багатьох років. Я допомагав йому, коли був президентом. Я допоміг йому. Він мені сподобався».

Як власник Tesla і SpaceX, Маск отримав вигоду від політики федерального уряду та контрактів протягом останніх кількох років, включаючи контракти на обслуговування ракет і податкові пільги для електромобілів.

У березні Трамп заявив, що він і Маск «очевидно мають протилежні погляди на незначну тему під назвою електромобілі», причому Трамп виступає проти нарощування виробництва електромобілів і підтримки тарифів на іноземне виробництво електромобілів.

Пельц, інвестор, був ключовим зв’язком між Трампом і Маском. Пелц і Маск повідомили Трампу, що вони працюють над великим проектом на основі даних, покликаним забезпечити чесний підрахунок голосів, хоча деталі проекту залишаються непрозорими.

Джерело: internetua.com

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