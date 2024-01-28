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Сегодня 10:15
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В Німеччині показали, як можуть виглядати полиці супермаркетів без імпорту...

В Німеччині показали, як можуть виглядати полиці супермаркетів без імпорту...

В одному із філіалів мережі магазинів Edeka прибрали всі імпортні товари, залишивши лише німецькі. Це не просто стратегія маркетингу, це відповідь на виклик правих радикалів АФД, які пропагують закриття кордонів для міграції та обмеження імпорту, виступаючи за «своє» і протистояння іншим національностям.

Відповідь Edeka — яскравий приклад того, як бізнес може виступати проти дискримінації та сприяти різноманіттю.

Реакція людей зрозуміла без перекладу!

Джерело: facebook.com

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: німеччина

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