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Шольц про переговори щодо завершення війни: Нічого про Україну без України

Шольц про переговори щодо завершення війни: Нічого про Україну без України

"Есть один принцип, с которым соглашаются почти все - ничего об Украине без Украины. Так должно быть и дальше. Об этом нельзя договориться через головы украинцев. Поэтому, на мой взгляд, должно быть очень-очень четко, что мы обсуждаем все, что необходимо для будущего с этой точки зрения"

Кроме этого, Шольц подчеркнул, что необходимо и дальше помогать Украине против агрессии рф, потому что, по его мнению, "это очень важно".

"На Украину напали. Она решила быть европейским государством, государством, которое принадлежит к Европейскому Союзу и его ценностям демократии и верховенству права. Я думаю, что если что-то стало понятно в этой ужасной войне, то это то, что Украина является европейской нацией с четкой ориентацией на Европу, Европейский союз и на наши цели", - констатировал канцлер.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/63536

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