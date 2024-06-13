Європейська комісія запровадить мита на імпорт китайських електромобілів

У середу Європейська комісія оголосила, що з 4 липня запровадить мита на імпорт китайських електромобілів у розмірі до 38,1%, що значно перевищує рівень мита, якого очікували — Politico.

Запровадження мит відбувається після багатомісячного розслідування державної допомоги китайським виробникам електромобілів.

Воно створює безпосередню перспективу повномасштабної торговельної війни між ЄС та Китаєм після того, як Пекін розпочав розслідування щодо європейських виробників алкогольних напоїв і погрожував відплатою фермерам і літакобудівним компаніям з Євросоюзу.

"Коли наші партнери порушують правила, ми будемо відстоювати свої права", — заявив єврокомісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс у письмовій заяві, яку він надав журналістам.

Китайська торгова палата в ЄС висловила свій "шок, глибоке розчарування і глибоке незадоволення цим протекціоністським заходом" та засудила антисубсидійне розслідування як "полювання на відьом". Вона додала, що мита стануть "серйозним ринковим бар'єром".

Після того, як відчайдушна спроба Німеччини утримати мита на якомога нижчому рівні провалилася, Берлін, схоже, програв боротьбу з Парижем. Франція наполягала на високих митах і стояла за тим, щоб переконати Єврокомісію розпочати розслідування минулої осені.

Моделі, вироблені компанією BYD, очікує мито у 17,4%, Geely — 20%, а SAIC — 38,1%.

Всіх цих виробників комісія перевірила на початку цього року, хоча вони не надали стільки інформації, скільки Брюссель сподівався отримати. Інші виробники, які не надали жодної інформації, також зіткнуться з найвищим митом у 38,1%. Ті ж, хто пішов на співпрацю, заплатять 21%.

Мита, за словами Домбровскіса, базуються "на чітких доказах нашого масштабного розслідування і вводяться в повній відповідності до правил СОТ. Тепер ми будемо взаємодіяти з китайською владою та всіма сторонами з метою завершення цього розслідування".

Джерело: https://t.me/znua_live/152601

Новости портала «Весь Харьков»